В ЮАР приступили к испытаниям первой африканской вакцины против холеры

ПРЕТОРИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Южноафриканская компания Biovac получила от властей ЮАР разрешение на проведение клинических испытаний вакцины против холеры перорального применения. В случае успешного завершения исследования она может стать первым таким препаратом, полностью произведенным на территории Африки, сообщается на официальном портале правительства ЮАР.

Новый препарат также может стать первой более чем за 50 лет вакциной, произведенной в ЮАР. "Способность производить спасительную вакцину по полному циклу в своей стране укрепляет нашу возможность оперативно реагировать на потенциальные вспышки и делает Африку более независимой в производстве вакцин", - сказал министр здравоохранения ЮАР Аарон Мотсоаледи. Он пояснил, что вспышки холеры происходят в Африке все чаще, в комбинации с дефицитом вакцины это ведет к повышенной смертности среди уязвимых групп населения.

Первый этап клинических испытаний будет проводиться на базе исследовательского центра Витватерсрандского университета. В зависимости от хода исследований вакцина может быть одобрена для применения в странах Африки в 2028 году, а в остальном мире в 2029 году, уточняется в пресс-релизе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году в африканских странах было зарегистрировано почти 260 тыс. случаев заболевания холерой с почти 5 тыс. смертельных исходов. Вспышки этого заболевания часто связаны с нехваткой чистой воды и антисанитарией.