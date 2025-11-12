Автозавод «ПСМА Рус» в Калуге вышел на полную мощность

Калужский автозавод «ПСМА Рус» вышел на полную мощность. Сборочная площадка компании «Автомобильные технологии» вышла на полную производственную мощность. Как сообщила глава местного министерства экономического развития и промышленности Анна Королёва, добиться подобных результатов удалось, в том числе, благодаря компании Haval.

«Завод "Автомобильные технологии" вышел на полную мощность. В короткие сроки предприятие прошло путь от перезапуска до производства полного цикла популярного Haval M6», — подчеркнула политик.

Она также отметила, что сегодня каждый час с конвейеров завода сходит 9 автомобилей.

Напомним, до 2022 года предприятие принадлежало концерну Stellantis. После ухода европейского автогиганта площадка простаивала до конца 2023 года, когда состоялся её перезапуск. В феврале 2025 года на фабрике началась крупноузловая сборка китайских кроссоверов M6, а к июлю выпуск был запущен по полному циклу.