Российский офис Mitsubishi зарегистрировал новые сайты

На самом деле, формально деятельность компании Mitsubishi на рынке РФ продолжает осуществляться, кроме официальных поставок автомобилей. При этом выполняются гарантийные обязательства, сервисное обслуживание и поставки запасных частей. Этим заведует юрлицо ООО «ММС Рус».

© Mitsubishi

Сейчас ООО «ММС Рус» зарегистрировало домены mcfrus.ru, а также русифицированный аналог «мкфрус.рф», сообщает Авто Mail. Для чего могут потребоваться страницы, неясно. Есть предположение, что сайты будут использоваться для продвижения японских товаров, но под новыми искуственно созданными брендами.

Кстати, осенью 2024 года представители российских дилерских холдингов посетили штаб-квартиру Mitsubishi Motors Corporation. Там представителям авторитейла заявили, что для возобновления продаж необходима смена внешнеполитического курса между Японией и Россией.

При этом руководство «трёх бриллиантов» тогда отмечало свою неготовность навсегда отказываться от рынка РФ, а потому сохранило «спящий режим» работы локального офиса. В 2023 году российская «дочка» показала финансовый оборот на уровне 1,7 млрд рублей.

Кстати, вместо нового поколения Mitsubishi Delica вышел рестайлинг. Фанаты ждали, что модель образца 2007 года отправят на заслуженную пенсию, но этого не случилось.