Владельцы дорогих авто в Новосибирской области пополнят бюджет на 76,5 млн

Об этом сообщили аналитики аудиторской группы FinExpertiza, ссылаясь на собственные исследования, полученные по запросу издания Infopro54. Сумма налоговых платежей увеличилась на 16%, превысив уровень прошлого года на 10,5 млн рублей.

© Rolls-Royce Cullinan

Самым дорогостоящим приобретением первого квартала 2025 года стало приобретение автомобиля марки Rolls-Royce Cullinan 2025 года выпуска за сумму порядка 84,9 млн рублей. В это же время на рынке появилось объявление о продаже эксклюзивного спорткара Ferrari Purosangue 2024 года выпуска по цене 89 млн рублей.

Эксперты отмечают рост интереса россиян к роскошным маркам автомобилей: по состоянию на конец 2024 года общее число продаваемых премиальных моделей выросло на треть, увеличившись до 32,5 тысяч экземпляров. Общая сумма налогов на элитные транспортные средства достигла 4,9 млрд рублей, продемонстрировав прирост на уровне 27% по сравнению с предыдущими показателями.