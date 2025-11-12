Обновленный УАЗ "Хантер" вышел на российский авторынок

Обновлённый УАЗ "Хантер" вышел на российский авторынок

© runews24.ru

В сложившейся рыночной ситуации официальные дистрибьюторы начали реализацию внедорожников УАЗ «Хантер» 2025 года выпуска, оснащенных силовыми агрегатами, отвечающими экологическим нормам «Евро-5». Опубликованные на известных онлайн-площадках объявления о появлении этой модели свидетельствуют об активной маркетинговой кампании, направленной на охват широкой аудитории.

Модели, оборудованные моторами мощностью 150 л.с., уже доступны для приобретения в ряде крупных городов России, в частности, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Владимире, Краснодаре, Рязани, Туле и Тамбове. Принимая во внимание ограниченный выбор комплектаций, интерес к данной версии остается устойчивым и составляет примерно 20-30 экземпляров в месяц. Это можно объяснить хорошей приспособленностью автомобиля к российским климатическим и дорожным условиям, а также его привлекательной стоимостью.

В мае текущего года выпуск модели «Хантер» был временно приостановлен по причине перевода сборки на специализированную производственную линию. Это мероприятие призвано оптимизировать производственный процесс и создать новые, персонализированные версии автомобиля. Изначально планировалось возобновить производство в конце августа, но фактический перенос занял почти полгода, что демонстрирует сложность и масштабность внесенных изменений.

Базовая комплектация Base Fleet, оснащенная двигателем, соответствующим стандарту «Евро-5», предлагается по цене от 1 645 000 рублей. Модификация «Экспедиция», разработанная специально для эксплуатации в условиях сурового бездорожья, доступна по цене от 1 955 000 рублей.

Технические характеристики автомобилей включают 2,7-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ Про мощностью 150 л.с., пришедший на смену атмосферному двигателю ЗМЗ-409 мощностью 112 л.с. Установка нового двигателя позволила улучшить характеристики автомобиля, повысить его экономичность и снизить объем выбросов вредных веществ в атмосферу.

Напомним, что продажи Volkswagen в России выросли на 164%. Продажи Lada Largus в России возобновились после обнаружения дефекта.