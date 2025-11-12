Toyota выпустила первую электроверсию пикапа Hilux

Портал Techspot со ссылкой на источники сообщает, что Toyota представила полностью электрический пикап Hilux, свой первый в мире пикап с электроприводом. Девятое поколение Hilux, дебютировавшее в Таиланде, представлено электрической, дизельной и бензиновой моделями, а также версией на водородных топливных элементах, выпуск которой запланирован на конец этого десятилетия.

© Ferra.ru

В модели Hilux сохранена конструкция лестничной рамы с батареями под корпусом. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 59,2 кВт*ч расположен между направляющими рамы, что позволяет экономить пространство внутри и на спальном месте, сохраняя при этом низкий центр тяжести. Электрическая модель оснащена двумя двигателями, обеспечивающими мощность в 193 л/с и крутящий момент в 349 фунт-футов. Грузоподъёмность составляет 1576 фунтов, а тяговое усилие — 3527 фунтов. Запас хода — около 150 миль по циклу WLTP.

Пикап поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 150 киловатт, что позволяет примерно за 30 минут зарядить аккумулятор от 10 до 80%.