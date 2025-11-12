В Евросоюзе обеспокоились возможностью удаленного отключения китайских электробусов

Напряжённые отношения между США и Китаем коснулись и настроений в ЕС: Европа обеспокоена возможностью дистанционного управления электрическими автобусами, производимыми в Китае. Пока паники нет, но уже витают страхи о том, что Китай может дистанционно отключить электробусы.

© Ferra.ru

Расследование, проведённое в Норвегии, показало, что автобусы Yutong, выпускаемые крупнейшей в мире автобусной компанией, могут быть дистанционно остановлены или выведены из строя их производителем. Компания Yutong экспортировала около 110 000 автобусов в более чем 100 стран и занимает более 10% мирового рынка.

Компания Ruter, крупнейший оператор общественного транспорта Норвегии, обнаружила, что автобусы Yutong имеют прямой цифровой доступ к своим системам управления с помощью румынской SIM-карты, что позволяет обновлять программное обеспечение и проводить диагностику. Теоретически это может быть использовано для отключения автобусов или даже для запуска теплового режима. Однако Ruter не нашел доказательств подобных действий и отметил, что камеры видеонаблюдения в автобусах не были подключены к Интернету.

Датская компания общественного транспорта Movia провела собственное расследование и подчеркнула, что обновления в режиме реального времени (OTA) широко распространены в электромобилях, в том числе в западных странах. В связи с этим Ruter введёт более строгие требования к безопасности будущих закупок и разработает брандмауэры для защиты от взлома.