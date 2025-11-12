Владельцы легковых машин получают штрафы до 600 тысяч за нарушения грузовиков
Владельцы легковых машин по всей стране начали получать штрафы до 600 тысяч рублей за нарушения, которые фактически совершили грузовые автомобили. Проблема появилась из-за использования дальнобойщиками номеров-дублеров, которые зарегистрированы на легковые авто, сообщили «Известия».
Отмечается, что мошенническая схема начала массово применяться после расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и ужесточения штрафов за перевес. Недобросовестные перевозчики используют подложные номера, которые совпадают с реальными номерами легковых авто, чтобы избежать ответственности. В результате постановления приходят ни о чем не подозревающим автовладельцам, которые вынуждены оспаривать такие штрафы через суд.
В Ространснадзоре отметили, что не выносят постановлений, если на фото с камеры была зафиксирована легковая машина. Но на практике система АПВГК не всегда корректно идентифицирует тип транспортного средства.
Эксперты высказались в беседе с изданием, что для решения проблемы нужно интегрировать базы данных АПВГК с системами ГИБДД и создать упрощенный механизм обжалования штрафов.
