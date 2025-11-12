Владельцы легковых машин по всей стране начали получать штрафы до 600 тысяч рублей за нарушения, которые фактически совершили грузовые автомобили. Проблема появилась из-за использования дальнобойщиками номеров-дублеров, которые зарегистрированы на легковые авто, сообщили «Известия».

Отмечается, что мошенническая схема начала массово применяться после расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и ужесточения штрафов за перевес. Недобросовестные перевозчики используют подложные номера, которые совпадают с реальными номерами легковых авто, чтобы избежать ответственности. В результате постановления приходят ни о чем не подозревающим автовладельцам, которые вынуждены оспаривать такие штрафы через суд.

В Ространснадзоре отметили, что не выносят постановлений, если на фото с камеры была зафиксирована легковая машина. Но на практике система АПВГК не всегда корректно идентифицирует тип транспортного средства.

Эксперты высказались в беседе с изданием, что для решения проблемы нужно интегрировать базы данных АПВГК с системами ГИБДД и создать упрощенный механизм обжалования штрафов.

Россиянам, которые долго прогревают двигатель машины во дворе многоквартирных домов, может грозить штраф до 3000 рублей. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.