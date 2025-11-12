В РФ продают Lada Granta на 250 л.с.

В ходе регулярного мониторинга сайтов с объявлениями о продаже автомобилей "Российская газета" нашла в Тамбове интересный лот - раллийную Lada Granta 2012 года с турбированным мотором и каркасом безопасности.

Granta подготовлена для участия в серии РСКГ (кольцевые гонки). Под капотом - двигатель 1,6 литра с турбиной Garret. Отдача - 250 л.с. с бензином не ниже АИ-100.

Разумеется, это не все доработки двигателя. Так, установлены еще поршни из алюминиевого сплава, стальные шатуны, новый контроллер, установлен дифференциал.

В паре с мотором работает спортивная секвентальная коробка передач.

Разгон 0-100 км/ч занимает около 5,5 секунды, максимальная скорость - 220 км/ч.

Установленный каркас безопасности имеет сертификат, поэтому можно получить спецпаспорт и подавать заявку на участие в РСКГ, утверждает продавец.

Автомобиль практически без пробега - всего 1000 км.

Стоимость спортивной "капсулы" - 4 000 000 рублей.