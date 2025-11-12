Evolute i‑Space заметно изменился и стал дальнобойнее

Липецкий Evolute i‑Space заметно изменился снаружи и внутри и стал дальнобойнее

Кроссовер Evolute i‑Space появился у нас в начале 2024 года. Это первая гибридная модель липецкой компании «Моторинвест» (раньше в линейке Эволюта были исключительно электрокары).

Как и остальные модели марки, i‑Space заимствован из гаммы концерна Dongfeng: это переименованная разновидность кроссовера Fengon E5.

Год назад китайский исходник перенес модернизацию – теперь она добралась и до i‑Space. И если дорестайлинговый кроссовер в Липецке собирали только крупноузловым методом, то для обновленного к концу года планируют запустить полный цикл со сваркой и окраской кузова.

Выражение «лица» стало более «электромобильным», с глухим носовым обтекателем. Габариты и кузовная штамповка не изменились, а стальные панели по-прежнему не защищены слоем цинка.

Салон узнать еще сложнее. Он словно создан по единому всекитайскому стандарту дизайна. На минималистичной передней панели вместо объединенного табло теперь раздельные экраны приборки и медиасистемы с диагоналями 8,8 и 15,6 дюйма.

Особенно на пользу пошло увеличение центрального «телевизора» с навигацией 2ГИС, но в него же с панелей перекочевали последние физические кнопки, кроме аварийки (прежде ими можно было управлять микроклиматом и режимами движения).

Высокий центральный тоннель теперь двухэтажный, а управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок.

Кнопка запуска расположена слева от руля, на манер Porsche. Но можно и просто захлопнуть дверь и нажать на педаль тормоза – и машина «проснется».

Новый руль – с более удобными крупными кнопками. А еще Evolute i‑Space стал доступен и с пятиместным салоном – дореформенный был строго трехрядным.

Полного привода по-прежнему нет, но последовательная гибридная система Seres DE-i серьезно переделана.

Не связанный с колесами атмосферник 1.5 потерял в мощности – от прежних 110 л. с. осталось 90. Зато отдача единственного тягового электромотора на передней оси выросла со 176 до 218 л. с. При этом налогооблагаемая мощность – всего 95 л. с., и годовой налог, например, в Москве составит 1300 рублей.

Разгон до «сотни» стал на полсекунды дольше: гибрид потяжелел почти на два центнера, до 1975 кг. Однако динамики всё равно в достатке – тяга по-электромобильному сочная.

Конечно, пока в батарее есть хотя бы 20% заряда – потом напор иссякает. Такое случается, если пару сотен километров ехать в гибридном режиме на высокой скорости – батарея начинает разряжаться. Кроме того, можно выбрать режим движения только на электротяге.

Литий-железо-фосфатная тяговая батарея CATL с новой системой обогрева сухими нагревательными матами и возможностью зарядки через разъем CCS Type‑2 увеличила емкость с прежних 17,5 до 25 кВт·ч. Так что запас хода на чистой электротяге вырос более чем в полтора раза – с 90 км до 165 км по циклу WLTC.

Хотя совокупная дальнобойность в гибридном режиме с учетом 60‑литрового бензобака выросла не так ощутимо – с 1150 км до 1250 км. Эти обещания, похоже, недалеки от реальности: за несколько сотен километров дагестанских шоссе, горных грунтовок и городской толчеи средний расход электричества у меня составил 18 кВт·ч, а бензина – около 6 л/100 км.

В подвеске (McPherson спереди, многорычажка сзади) изменились настройки. Стало мягче и комфортнее на городских скоростях и относительно ровных дорогах. Но амортизаторы излишне расслаблены – на больших ямах раньше, чем ожидаешь, срабатывают буферы сжатия. А на волнах шоссе – размашистые и долго угасающие колебания, особенно быстро укачивающие задних пассажиров.

Однако крены в поворотах разумны, а руль даже пытается рассказывать о происходящем под колесами – особенно в пресете Спорт.

Но первое, что я бы сделал после покупки – заменил шины ChaoYang размерности 235/50 R19. В виражах они пищат непростительно рано, с трудом справляются с аквапланированием, зато шумят – после 130 км/ч их гул уверенно пробивается через хорошую шумоизоляцию с двойными боковыми стеклами.

Две комплектации различаются только количеством посадочных мест.

К не бедному и прежде наполнению (шесть подушек безопасности, видеорегистратор, беспроводная зарядка, панорамная крыша, электропривод багажной двери, набор электронных ассистентов) добавили голосовое управление и фоновую подсветку. Но круиз-контроль остался простым, не адаптивным.

В расширенном «теплом» пакете пока не хватает обогрева ветрового стекла – греются форсунки стеклоомывателя и весь обод рулевого колеса. Обогреваются полностью и еще дополнены вентиляцией сиденья не только первого, но и второго ряда – только включается всё это через экран.

Цены начинаются с 3,4 млн рублей за пятиместную версию, третий ряд стоит еще 100 тысяч рублей. А с учетом госсубсидии, которая теперь распространяется на i‑Space – и вовсе с 2,5 млн. Это самый доступный гибридный кроссовер на нашем рынке. А из бензиновых соразмерных одноклассников дешевле разве что Haval M6 и SWM G05Pro.

* Пятиместное исполнение.

** По китайской методике WLTC.