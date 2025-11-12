Дефицит Belgee S50 грозит затянуться: у дилеров закончились "живые" машины

На старте продаж седан Belgee S50 столкнулся с ажиотажным спросом: у большинства дилеров модель уже закончилась. Представители автосалонов признают - завод не успевает собирать автомобили, и поставки в Россию идут под конкретные заказы.

В петербургском автоцентре "Парнас" сообщили, что все седаны распроданы, новых машин нет, а срок ожидания - около двух недель. Везут в основном версии Style (2,09 млн рублей) и Prestige (2,27 млн рублей). Даже стартовую комплектацию Active за 1,85 млн рублей на "механике" купить почти невозможно, пишут "Китайские автомобили", изучившие ситуацию по наличию авто у дилеров марки в РФ.

Схожая ситуация и в Москве - в "Автодине" ожидают лишь один седан в топовой версии. Продавцы признают: завод в Беларуси работает с перегрузкой, а основной объем идет на российский рынок.

На фоне дефицита появились слухи о навязанных "допах", но в дилерских центрах заверили, что речь идет только о стандартных пакетах - коврики, антикор, защита картера. В отдельных случаях покупателям обещают скидки или бесплатный комплект зимней резины.

Некоторым дилерам все же удалось сохранить запасы. В нижегородском "Интеравтоцентре" заявили о наличии шести Belgee S50, а в Челябинске - нескольких машин в стартовых версиях. При этом при покупке по трейд-ин и кредиту цена может снизиться до 1,4 млн рублей.

По словам продавцов, спрос превысил ожидания: конец года, ограниченные квоты и активные покупки в России привели к временному дефициту.

Если темпы продаж сохранятся, Belgee S50 может остаться в дефиците до начала следующего года - пока завод не нарастит выпуск.