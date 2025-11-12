В Санкт-Петербурге выставили на продажу Kia Rio 2013 года с пробегом 6 км

В Санкт-Петербурге выставили на продажу Kia Rio 2013 года с пробегом всего 6 км. Машина всю жизнь простояла в сухом гараже, а теперь за нее просят 1,95 млн рублей - на 20 тысяч дороже, чем стоит новый Solaris HS в аналогичной комплектации.

По словам владельца, автомобиль ни разу не выезжал на дорогу: после покупки его доставили в гараж и периодически прогревали двигатель. Владелец даже не стал мыть машину - на фото Rio стоит запыленный, но без следов эксплуатации.

Седан оснащен базовым мотором 1,4 литра, "механикой", кондиционером и аудиосистемой, обогревами руля, сидений и лобового стекла.

Новый Solaris HS с аналогичным силовым агрегатом (100-сильный 1,4 MPI + МКП) стоит от 1,93 млн рублей. У Solaris KRS - полного аналога "Рио" - версий на "ручке" нет, только с автоматической трансмиссией, цены начинаются от 2,3 млн рублей.