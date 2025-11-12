Как на скоростной трассе М-12 ловят водителей, скрывающих номера автомобилей

На уральском участке скоростной трассы М-12 "Восток", соединившей Екатеринбург с Казанью и далее с Москвой, прошел первый совместный рейд сотрудников ГАИ и представителей "Автодора". Инспекторы искали водителей, которые пытались "зайцами", без оплаты, прошмыгнуть по ровненькой, без ухабов и ям, платной магистрали. За полтора часа дежурства инспекторы на наших глазах остановили до полутора десятков машин, вызывавших подозрение, в основном фуры. Однако штраф выписали только пятерым владельцам "скрытых" от камер авто.

© Российская Газета

Участок М-12 Дюртюли - Ачит длиной 275 километров торжественно открыли в середине июля 2025 года. Он пересекает три региона, самый протяженный, 140-километровый, отрезок приходится на территорию Башкортостана, далее трасса идет по Прикамью и Свердловской области, где в районе поселка Ачит выходит на Пермский тракт (Р-242) - дорогу федеральную, но бесплатную для водителей. Расстояние от Москвы до Екатеринбурга по новой магистрали - 1795 километров, а по старой - более двух тысяч (29 часов езды). М-12 позволяет домчаться за 18. Правда, сокращение времени в пути стоит денег.

Плату за проезд ввели сразу после открытия участка - она зависит от количества пройденных километров и начисляется в режиме "свободного потока" с помощью системы умного видеонаблюдения. Только на 275-километровом отрезке, пересекающем Красноуфимский район, установлены 242 камеры - считай, на каждом километре. Проверять, сколько водителей пытаются обмануть искусственный интеллект, инспекторы ГАИ начали лишь спустя два месяца, в октябре.

- Понятно, останавливаем не наобум. В шести километрах от нашего мобильного поста стоит машина скрытого патрулирования с видеокамерой, фиксирующей поток. Так мы заранее видим возможного правонарушителя, которого останавливаем и проверяем, - поясняет алгоритм действий инспектор межмуниципального отдела МВД РФ "Красноуфимский" Игорь Окунев.

Внимание обращают на все - тонированные окна, превышение скорости (ограничение - 110 километров в час, хотя разогнаться по новенькому полотну можно и до двухсот). Но главное - считываемость госномера. Игорь Окунев сохранил в гаджете снимки, зафиксировавшие проделки "зайцев": от маскировки грязью до специальных приспособлений типа шторок, закрывающих на время госзнак. По словам инспекторов, они настолько набрались опыта, что способны запросто определить, случайно ли в слякотный сезон грязь попала на номер или ею намеренно залепили буквы и цифры.

В наш рейд настоящий фурор своим простодушием произвел 52-летний водитель "Лады Весты" из Красноуфимска, который решил быстренько слетать к знакомым из пермского поселка Октябрьского. Чтобы не платить, перед въездом на магистраль он снял с машины номера и положил их в салон. А когда его остановили инспекторы, сразу признался: денег жалко. До пункта назначения ему предстояло преодолеть около 70 километров, по тарифу путешествие обошлось бы примерно в 400 рублей. Перспектива трястись по разбитым дорогам и дать немалый крюк не радовала. В итоге, решившись схитрить и сэкономить, рулевой "Весты" попал на штраф в пять тысяч рублей. Альтернатива - лишение прав на срок до трех месяцев.

Остальные пойманные нарушители были более хладнокровны. Присутствие инспекторов на платной дороге их не удивило, да и лукавили водители, как выяснилось, не первый раз. Двух дальнобойщиков уже дважды уличали в сокрытии номеров: один замазал буквы грязью, другой прилепил на табличку белый лист, прикрывавший половину госзнака. Объяснять причину своих действий они отказались и молча выслушали автоинспектора: за повторную езду без номеров помимо штрафа предусмотрено лишение прав на срок от года до полутора лет. Еще один водитель ответит за установку подложных номеров - ему предстоит пополнить казну на 2500 рублей.

Впрочем, владельцев двух иномарок без регистрационных знаков инспекторы отпустили безо всяких нареканий. Новенькие китайские авто мчались по трассе с востока в сторону Москвы. Повинуясь правоохранителю с c полосатым жезлом, шоферы притормозили и вынесли из салона пакет бумаг, свидетельствующих, что машина приобретена недавно, номеров пока нет, значит, и спросу никакого - имеет право на бесплатный проезд. Кстати, законодательством определен список льготников, которые могут ездить по автобанам бесплатно, - информация размещена на сайте госкомпании.

К слову, подобные рейды, по словам начальника Красноуфимского ГАИ Дмитрия Лукинского, планируется проводить не реже раза в месяц. Сейчас поток не очень плотный и нарушителей легко вычислить. Но вскоре, считают эксперты, машин существенно прибавится.

- С открытием участка Дюртюли-Ачит трасса М-12 "Восток" стала более популярна. Согласно нашей статистике, на прошлой неделе ежесуточный трафик в будни составил около пяти тысяч машин, в выходные - до десяти тысяч, - отметил Андрей Коновалов, представитель компании, управляющей платными магистралями.

Справка "РГ"

Стоимость проезда от Дюртюли до Ачита указана на сайте "Автодора". Для легковых автомобилей она составляет 1713 рублей и повышается до 4029 рублей в зависимости от категории транспортного средства. Новый платный участок поделен на три отрезка, тариф на каждом свой: Дюртюли - Бураево - 408 рублей, Бураево - Октябрьский - 890 рублей, Октябрьский - Ачит - 415 рублей.

Проезд необходимо оплатить в течение пяти дней после поездки, в противном случае придет штраф - 1500 рублей, причем водителю дают 20 льготных дней для погашения основного долга.