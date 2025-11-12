Почему механики отказываются работать с «китайцами»

Китайские автомобили все активнее заполняют дороги России. Однако владельцы «китайцев» все чаще жалуются на проблемы с обслуживанием. За внешней привлекательностью скрывается множество технических нюансов, которые превращают ремонт таких машин в настоящее испытание даже для опытных специалистов. Почему в сервисах не рады таким клиентам, поделился автоэлектрик Илья Николов.

«Мое первое изумление было, когда я подключил диагностику к одному из «китайцев». Вместо русского или хотя бы английского я увидел там иероглифы. Попытка переключения языка ни к чему ни привела. То есть догадываться об ошибках пришлось «на ощупь», – рассказал он о первом опыте с авто из КНР.

По словам Николова, китайские производители часто используют решения от разных брендов, что приводит к технической несогласованности. В одной модели можно встретить элементы, позаимствованные у европейских и японских автомобилей, но работа этих узлов не всегда синхронизирована.

Сложности возникают на всех этапах – проблема с технической документацией, инструкциями и нестандартными решениями. Предыдущий опыт, по словам специалиста, не помогает. На двух машинах одной модели могут отличаться даже схемы проводки и детали, не говоря уже о ПО.

В беседе с «Кузов эксперт» он честно признался, что в последнее время просто отказывается работать с «китайцами».

