Чем автомобилистам грозит магнитная буря

Магнитная буря 12 ноября грозит проблемами автомобилистам. На Земле ранним утром началась магнитная буря планетарного масштаба, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН). Притом событие оказалось серьёзнее, чем изначально предполагали учёные.

© Quto.ru

Как отмечает издание 110KM.RU, работа навигационных систем (и GPS, и ГЛОНАСС) напрямую зависят от качества спутникового сигнала, а он по причине возмущения ионосферы может быть нестабильным.

Кроме того, мощные электромагнитные возмущения, наводя паразитные токи, нередко становятся причиной всевозможных сбоев, включая ошибки датчиков, блоков управления и электросистем.

Впрочем, стоит признать, что любой современный автомобиль проектируется, учитывая возможные электромагнитные воздействия, а потому инженеры закладывают всевозможные защиты.

Так, например, в Научно-техническом центре российского АвтоВАЗа тоже имеет комплекс электромагнитной совместимости, где тестируются будущие новинки, включая Lada Iskra.

Таким образом, 12 ноября должно пройти для автомобилистов вполне спокойно: разве что, возможны сбои навигации, но это уже стало привычным явлением для жителей нашей страны.

Кстати, в Москве станет проще ориентироваться при неработающей навигации. Массовая установка вспомогательных экранов вдоль столичных магистралей запланирована на 2025-2027 годы.