Российский Amberavto опередил китайские марки в продажах электрокаров

Отечественный электромобиль впервые возглавил рейтинг брендов в России. По данным аналитиков, в октябре россияне приобрели 1 614 новых машин на электрической тяге, что на 20% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Эксперты отмечают, что этот показатель стал наилучшим за последние полтора года. Предыдущий рекорд был установлен ещё в апреле 2024 года, когда было реализовано 2 237 электрокаров.

Безусловным фаворитом октября стал отечественный электрический седан Amberavto A5. Спрос на него остался высоким — в течение месяца было реализовано 358 единиц этой модели. Этот результат не только стал лучшим среди всех электромобилей, но и позволил модели сохранить звание лидера, которое она впервые завоевала в сентябре.

Вслед за ним идёт китайский кроссовер Zeekr 001, нашедший 148 новых владельцев. Третью строчку занял другой российский электрокар — кроссовер Evolute i-JOY, который был продан в количестве 99 единиц. Четвёртое и пятое места достались моделям Avatr 11 (92) и Evolute i-PRO (72) соответственно.

Изменения зафиксированы и в рейтинге марок. Так, Amberavto впервые поднялся на первую строчку с результатом в 358 электромобилей. Напомним, что в августе бренд занимал лишь четвёртую позицию, а в сентябре поднялся до третьей. Китайский Zeekr, напротив, сместился на второе место, реализовав за месяц 291 машину. Замыкают «тройку» лидеров марки Evolute (256), Avatr (110), а также BYD и Xiaomi (по 107 единиц у каждой).

Несмотря на оптимистичные октябрьские данные, общая динамика рынка с начала года остаётся отрицательной. За период с января по октябрь в России было продано 9 600 новых электромобилей, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.