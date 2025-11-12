Для российского рынка запущен официальный сайт бренда Nordcross

Кроссовер Nordcross 001 был создан в 2021 году на базе Volvo XC90. Ранее в России эта модель была известна под названием Lynk Co 09.

© Nordcross

Для российского рынка был запущен официальный сайт бренда Nordcross, где опубликован прайс-лист на единственную на данный момент модель — кроссовер 001.

Согласно информации на сайте, Nordcross — это локальный бренд, продвигающий премиальные автомобили из Китая, сертифицированные и адаптированные для экспортных рынков.

«Что означает название бренда? Nordcross = Crossovers for the Northern Country, или «кроссоверы для северной страны»», — пояснили представители марки.

По прайс-листу, официальная цена Nordcross 001 составляет 6 290 000 рублей. Модель предлагается в одной комплектации без отдельного названия.

На данный момент кроссовер доступен в 18 автосалонах по всей России, в том числе в пяти московских и трёх петербургских.

Ранее один из дилерских холдингов Major объявлял о начале продаж Nordcross 001, но стоимость автомобиля тогда не была названа.

Nordcross 001 представляет собой полноразмерный кроссовер сегмента E, построенный на платформе, аналогичной используемой во втором поколении Volvo XC90. В России модель ранее продавалась как Lynk Co 09 через схему параллельного импорта.

Автомобиль оснащён 2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 258 л.с., работает в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Среди оснащения — четырёхзонный климат-контроль, расширенный комплекс систем помощи водителю, функции автоматической парковки и мультимедийная цифровая архитектура с поддержкой русского языка и несколькими дисплеями.

Производитель предоставляет на Nordcross 001 гарантию сроком три года или 100 тыс. км пробега.

Модель была впервые представлена в 2021 году и построена на платформе SPA (Scalable Product Architecture), лежащей в основе новых автомобилей Volvo, включая XC90.

Это не первый случай, когда автомобили концерна Geely выходят на российский рынок под другими брендами. Например, специально для России была создана марка Knewstar, которая продаёт купе-кроссовер 001 — полную копию Geely Tugella.