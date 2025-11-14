Honda и Nissan планируют вместе выпускать автомобили для американского рынка

О полноценном слиянии двух компаний, которое обсуждалось ранее, сейчас речь не идёт. Но новым совместным проектам, вероятно, быть.

Компания Nissan, переживающая не лучшие времена, ранее думала о полном слиянии с другим японским производителем – Honda. Официально о начале соответствующих переговоров стороны сообщили в конце 2024 года. Однако уже в первом квартале 2025-го стало известно о том, что сделка развалилась. На данный момент Ниссан по-прежнему находится в поиске бизнес-партнёра.

Тем не менее, сейчас Honda и Nissan думают о дальнейших временных совместных проектах. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на нынешнего главу Nissan: напомним, это кресло с минувшей весны занимает уроженец Мексики Иван Эспиноса. Согласно информации агентства, стороны планируют объединить усилия для разработки и выпуска силовых агрегатов и автомобилей, предназначенных для Соединённых Штатов.

Глава Nissan охарактеризовал продолжающиеся переговоры как «очень конструктивные, очень позитивные» и добавил, что встречи между командами обоих автопроизводителей, «вплоть до высшего руководства», проводятся регулярно. Ещё он уточнил, что стороны «не обсуждают интеграцию или объединение капиталов».

Иван Эспиноса отметил, что ситуация на американском рынке остается для автопроизводителей сложной, в частности, из-за нововведений, продвигаемых президентом США Дональдом Трампом, который решил значительно повысить пошлины на импорт в том числе японских автомобилей. Это является одним из стимулов для совместных проектов Honda и Nissan, в том числе, как отмечают зарубежные СМИ, с целью разработки программного обеспечения. Очевидно, партнёрство должно помочь обеим компаниям снизить расходы.

До изменений размер пошлин на импорт японских автомобилей в США составлял 2,5%, затем его было решено резко увеличить до 27,5%, а в сентябре, в соответствии с новым торговым соглашением, показатель снизился до 15%. По подсчётам Nissan, это приведёт к сокращению прибыли компании в текущем финансовом году примерно на 275 млрд иен (эквивалентно примерно 1,8 млрд долларов по текущему курсу). В свою очередь, в Honda готовятся к снижению результата на 385 млрд иен (на 54,2 млрд долларов).

Информация о конкретных совместных проектах Honda и Nissan появится позже, в случае если переговоры сторон завершатся успешно. Напомним, в начале прошлого месяца стало известно о том, что Ниссан отменил планы по локализации «электричек» в США в ближайшие годы. На конвейер завода в Кантоне (штат Миссисипи) в дальнейшем встанут новые гибридные SUV, одним из которых окажется возрождённый рамный внедорожник Nissan Xterra.

Тем временем, сегодня американский офис японской марки рассекретил рестайлинговый трёхрядный кроссовер Nissan Pathfinder. В ходе обновления модель получила подправленную внешность и улучшенное оснащение, но технику этому SUV трогать не стали.