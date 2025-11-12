На Jetour X70 Plus снова изменились цены
Jetour X70 Plus в России лишился прямых скидок. В первых числах месяца компания отменила прямые скидки на машины 2023 и 2024 годов, оставив специальные условия лишь для автомобилей 2025 года. Но теперь и это выгодное предложение больше не действует. Ранее размер скидки на версию этого года составлял 80 тысяч рублей.
После её отмены фактическая стоимость новых кроссоверов увеличилась. Актуальные цены на Jetour X70 Plus для комплектации Comfort составляют 2 999 900 рублей, а для версии Luxury — 3 299 900, сообщают «Автоновости дня».
Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра мощностью 190 лошадиных сил. С ним в паре работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия DCT, использующая два «мокрых» сцепления. Все версии кроссовера предлагаются исключительно с передним приводом.
Даже в базовой комплектации владелец получает систему бесключевого доступа и кнопку запуска мотора, полноценный зимний пакет, включающий подогрев руля, зеркал, всех сидений, а также заднего и лобового стёкол и форсунок стеклоомывателя, камеру кругового обзора с задними парковочными датчиками, климат-контроль с ручным управлением, панорамную крышу с люком, светодиодные фары проекционного типа и многое другое.