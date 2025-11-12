На Jetour X70 Plus снова изменились цены

Jetour X70 Plus в России лишился прямых скидок. В первых числах месяца компания отменила прямые скидки на машины 2023 и 2024 годов, оставив специальные условия лишь для автомобилей 2025 года. Но теперь и это выгодное предложение больше не действует. Ранее размер скидки на версию этого года составлял 80 тысяч рублей.

© Quto.ru

После её отмены фактическая стоимость новых кроссоверов увеличилась. Актуальные цены на Jetour X70 Plus для комплектации Comfort составляют 2 999 900 рублей, а для версии Luxury — 3 299 900, сообщают «Автоновости дня».

Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра мощностью 190 лошадиных сил. С ним в паре работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия DCT, использующая два «мокрых» сцепления. Все версии кроссовера предлагаются исключительно с передним приводом.

Даже в базовой комплектации владелец получает систему бесключевого доступа и кнопку запуска мотора, полноценный зимний пакет, включающий подогрев руля, зеркал, всех сидений, а также заднего и лобового стёкол и форсунок стеклоомывателя, камеру кругового обзора с задними парковочными датчиками, климат-контроль с ручным управлением, панорамную крышу с люком, светодиодные фары проекционного типа и многое другое.