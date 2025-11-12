Названы самые желанные из ушедших из России автомобильных марок

«Автостат»: В 2025 году самым желанным из ушедших из РФ автобрендов стала Toyota

© За рулем

По данным на 2025 год, самым востребованным из ушедших из России автопроизводителей оказалась Toyota, как сообщил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. С начала года в стране зарегистрировано 94,5 тысячи новых легковых автомобилей глобальных брендов (за исключением Китая, России и Беларуси), что составляет менее девяти процентов от общего рынка.

Продажи таких автомобилей снизились на восемь процентов, что заметно лучше, чем средние показатели по отрасли, составившие минус 20 процентов, и значительно меньше, чем у китайских машин, продажи которых упали на 27 процентов.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется Toyota, чья доля на рынке составляет 22,6 процента. С начала 2025 года продажи марки увеличились на 25 процентов, достигнув 21,4 тысячи автомобилей. На втором месте идет BMW с долей в 12,8 процента и продажами более 12 тысяч автомобилей (рост на 20 процентов).

Корейские бренды Kia (8,5 процента) и Hyundai (7,2 процента) расположились на третьем и пятом местах соответственно, причем их продажи сократились вдвое на фоне появления нового российского бренда Solaris, который заменяет данные марки. Четвертое место занял Mercedes-Benz с ростом продаж на 18 процентов. В десятку самых популярных автомобилей также вошли Volkswagen, Skoda, Mazda, Lexus и Audi.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.