Житель Тулы за месяц потратил на каршеринг более 800 тысяч рублей

Житель Тулы в течение одного месяца потратил на каршеринг более 800 тысяч рублей

© За рулем

В октябре рекордсменом по затратам на пользование услугами каршеринга стал 22-летний житель Тулы.

Он потратил на краткосрочную аренду машин 813 тыс. рублей, пишет источник со ссылкой на данные сервиса «Делимобиль». На втором месте – 42-летний гражданин из Санкт-Петербурга, «накатавший» в сервисе на 791 тыс. рублей. Замкнула тройку ярых почитателей каршеринга 28-летняя жительница Нижнего Новгорода – она использовала на сервис 490 тыс. рублей. А четвертым стал 30-летний водитель из Казани – 401 тыс. рублей за месяц.

Опубликованы октябрьские рекорды и по длине пробега. Тут чемпионом стал автолюбитель из Ярославля, проехавший в рамках одной аренды 3740 км. Второе место – у жителя Москвы, без перерыва (!) покрывшего 3115 км. А абсолютным рекордсменом сервиса назван житель Тулы, пользовавшийся каршеринговым автомобилем 35 суток подряд. Как думаете, это тот же 22-летний туляк из начала заметки? И личные авто что, реально выходят из моды?