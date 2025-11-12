Suzuki будет продавать в России детали под новым брендом

Марка Suzuki предложит россиянам запчасти под новым брендом. Японский автопроизводитель сообщил о расширении линейки запасных частей на свои автомобили, а также о старте продаж фирменных тормозных колодок под маркой Suzutec. Об этом говорится в поступившем редакции Quto.ru сообщении пресс-службы компании.

Уточняется, что компоненты разработаны специально для автомобилей Suzuki и соответствуют всем характеристикам, а при их производстве использовались только качественные фрикционные материалы без содержания асбеста.

«Мы очень внимательно подошли к выбору партнёров, тщательно тестируя продукт на выходе и можем с полной уверенностью гарантировать его качество. Запуск компонентов для ремонта и обслуживания автомобилей под брендом Suzutec позволит нам предложить владельцам Suzuki качественный продукт по доступной цене», — отметила операционный директор российского офиса бренда Ирина Зеленцова.

На все комплектующие производитель даёт гарантию один год.

Ранее сообщалось, что Suzuki намерен делать топливо из навоза. Японский автогигант объявил о новом крупном проекте, предполагающем переработку коровьих «лепёшек» в биотопливо, которым в будущем можно будет заправлять мотоциклы. Как стало известно Quto.ru, план уже получил поддержку правительства Японии, а также был одобрен ООН.