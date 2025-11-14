Большинство китайских авто в Татарстане имеют чистую историю ДТП

Наилучшая статистика по отсутствию аварий наблюдается у автомобилей пяти китайских марок

Сервис "Автотека" от "Авито" провел исследование истории китайских автомобилей с пробегом до 5 лет, проданных в Татарстане в 2025 году. Анализ показал, что значительная часть машин не имела в прошлом ДТП.

Исследование выявило, что 69% автомобилей возраста от 2 до 5 лет не имеют записей о ДТП.

Наилучшая статистика по отсутствию аварий наблюдается у автомобилей следующих марок: Changan (72% безаварийных машин), EXEED (71%), OMODA (70%), а также Geely и Chery (67%).

Среди отдельных моделей лидером по отсутствию ДТП стал Geely Monjaro, где 80% автомобилей не имели аварий в прошлом. Хорошие показатели также демонстрируют HAVAL Jolion (69%), Chery Tiggo 7 Pro (64%), Geely Coolray (62%) и HAVAL F7 (59%).

Напомним, что Рустам Минниханов встретился с руководителем автоконцерна Chery. На встрече был отмечен потенциал Татарстана как перспективной площадки для совместных проектов.