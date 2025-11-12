Jeep представил специальную серию внедорожников Wrangler

Jeep представил Wrangler Commando — специальную серию внедорожников для действующих и отставных военнослужащих. Этот эксклюзивный автомобиль, стоимостью от $69 995, сочетает легендарную проходимость Jeep с мощным 6,4-литровым двигателем HEMI V8, развивающим 470 л.с. Для экстремальных условий предусмотрен опциональный компрессор Whipple, который увеличивает мощность до невероятных 705 л.с., делая Commando одним из самых мощных Jeep в истории.

© Jeep

Wrangler Commando оснащается восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и современной системой полного привода с электронным управлением, обеспечивающей плавный переход с асфальта на бездорожье. Подвеска JKS с увеличенным клиренсом на 8,9 см и амортизаторы FOX 3.0 с выносными резервуарами гарантируют стабильность и комфорт на самых сложных каменистых или грязевых трассах. На автомобиле установлены 37-дюймовые шины Nitto Mud Terrain на 17-дюймовых дисках с возможностью блокировки, обеспечивающие максимальное сцепление в любых условиях.

Дизайн Jeep Wrangler Commando выдержан в строгом милитаристском стиле: окраска 41 Paint, прочные расширители арок, трубчатые двери и защитная дуга с 5-дюймовыми светодиодными фарами подчеркивают его агрессивный и функциональный характер. В салоне — кожаные сиденья с логотипом COMMANDO, цифровое зеркало заднего вида, а также специальные крепления для военного снаряжения и туристического оборудования, что делает автомобиль идеальным для длительных экспедиций.

Модель рассчитана на пятерых пассажиров и оснащена топливным баком объемом 81 литр, что позволяет преодолевать большие расстояния без дозаправки. На автомобиль распространяется заводская гарантия Jeep на 3 года или 60 000 км пробега.

Производство ограничено всего 250 экземплярами, каждый из которых создается с особым вниманием к деталям и рассчитан на тех, кто привык справляться с любыми трудностями и не боится бросить вызов природе. Wrangler Commando — это не просто внедорожник, это символ стойкости, силы и свободы, созданный для настоящих героев.