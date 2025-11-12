В России спасут единственный сохранившийся «Москвич 3−5−5»

Из автомузея Михаила Красинца вывезли прототип «Москвича 3−5−5». В конце 1960-х столичный АЗЛК начал работу над машиной совершенно нового класса: она должна была получить просторный салон, но иметь экономичные малолитражные двигатели. Проект носил заводской индекс 3−5-Х, где Х — следующая итерация прототипа. Предполагалось, что готовый автомобиль встанет на столичный конвейер не позднее 1973−1975 годов.

Разработка серии 3−5 была прекращена по настоянию тогдашнего директора Валентина Коломникова, и к1975 году проект оказался закрыт. Финальным стал прототип 3−5−6: он сейчас является элементом коллекции Музея московского транспорта.

Более ранних 3−5−5 было сделано два: экземпляр вишнёвого цвета стал жертвой серьёзной аварии, а серебристый успешно намотал около 200 тысяч километров по разным дорогам, включая испытательные трассы Дмитровского автополигона.

По окончанию испытаний экспериментальный автомобиль лишился агрегатов, после чего «встал на прикол». Благо, следущим местом стоянки оказался запасник музея АЗЛК, однако после распада СССР было принято решение списать остов.

Как вспоминает историк Сергей Ионес, ценные «останки» удалось успешно выменять на мотор старой «Волги». И затем «Москвич» забрал собиратель автостарины Михаил Красинец из деревни Черноусово Тульской области.

С 1997 года «Москвич 3−5−5» стоял под открытым небом: фанаты АЗЛК по-разному воспринимали этот факт, но владелец машины не собирался её продавать (хотя соответствующие предложения поступали регулярно).

А сейчас, как стало известно редакции Quto, вдова собирателя приняла решение передать ценные активы некоему коллекционеру. В ближайшее время «Москвич 3−5−5» должен отправиться на полноценную реставрацию.

Кстати, о самом собрании советских автомобилей Quto писал очень подробно: в чистом поле оказалась собрана коллекция, состоящая из примерно 400 экземпляров ретро-техники.