Водителей предупредили об осенней опасности на дороге

Водителей Москвы призвали быть осторожными из-за осенней опасности. По прогнозам синоптиков, на столичный регион надвигается похолодание, которое будет сопровождаться густым туманом. Как говорится в сообщении МЧС, на которое обратил внимание Quto.ru, видимость на дорогах упадёт до 200-700 метров, из-за чего автомобилистов просят быть осторожными.

© Quto.ru

В ведомстве напоминают, что при вождении в сложных погодных условиях автомобилистам рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих машин, а также воздержаться от резких манёвров: перестроений, опережений и обгонов.

Ранее, напомним, водителей в Москве призвали скорее переобуть машины. Автомобилистам в столичном регионе рекомендуют сменить летние шины на зимние в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, уже в 10 числах ноября в области ожидается значительное похолодание и осадки, а на дорогах не исключено появление гололедицы.