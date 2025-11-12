Прошел анонс повышения цен на BAW из-за утильсбора: +850 тысяч рублей

Компания BAW обнародовала цены, которые начнут действовать с 1 декабря 2025 года.

© Российская Газета

Так, "китайский УАЗ" - внедорожник BAW 212 - будет стоить от 3 799 000 до 4 649 000 рублей.

Сейчас купить "рамник" можно за 2 949 000 - 3 749 000 рублей.

Таким образом, модель прибавит 850 000 - 900 000 рублей. Все из-за того, что с 1 декабря на авто мощностью свыше 160 л.с. действуют повышенные ставки утильсбора.

BAW 212 комплектуется 2-литровым турбомотором мощностью 238 л.с.

Также в РФ предлагается минивэн BAW MPV. Сейчас он стоит 2 595 000 - 2 699 000 рублей. Цены останутся прежними, так как отдача двигателя модели не превышает и 150 л.с.

"Изменения цены не коснуться уже заключенных контрактов", - рассказали "РГ" в пресс-службе бренда.