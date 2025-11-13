Установка этой опции грозит превратить Lixiang L6 в "кирпич"

Для владельца нового кроссовера Lixiang L6 установка доводчиков дверей обернулась серьезной неисправностью. Как выяснилось позднее, дело не в китайской машине, а в новом устройстве.

После визита в партнерский сервисный центр на экране автомобиля появилась критическая ошибка - система перестала распознавать аккумулятор и принимать заряд, сообщает Shot.

По словам владельца, мастера пытались устранить сбой около восьми часов, однако безуспешно - автомобиль пришлось оставить в сервисе.

Спустя несколько дней причину поломки все же удалось выявить. Оказалось, что один из установленных доводчиков имел заводской брак: в устройстве была нарушена схема проводов, что и вывело электронику машины в аварийный режим.

После замены неисправного компонента электрокар удалось вернуть в рабочее состояние.