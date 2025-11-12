Власти Ленобласти объяснили, в каком случае КАД-2 сделают платным
В комитете по транспорту Ленинградской области прокомментировали возможность введения платы за проезд по КАД-2.
Представители власти уточнили, что окончательное решение остается за федеральным центром.
«Мы знаем, что федеральный центр рассматривает разные варианты», – уточнили чиновники.
В Ленобласти в это время ждут проектных решений, уточняет издание Online47. Начинать разработку документации и резервирование земель под трассу нужно уже сейчас. Параллельно в регионе прорабатываются и другие масштабные инфраструктурные проекты.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему нужно остановить строительство второго этапа КАД-2.