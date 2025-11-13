ADAC: стоимость владения новым Bigster сравнима с малолитражками

Стратегия Dacia, делающая ставку на бескомпромиссное соотношение цены и качества, в очередной раз получила авторитетное подтверждение.

По результатам последнего исследования Немецкого автомобильного клуба ADAC, все модели этого бренда стали лидерами по экономичности в своих категориях. Но настоящей сенсацией стал новый Dacia Bigster в классе среднеразмерных автомобилей.

Его эксплуатационные расходы составили всего 42,2 цента за км, что не только вывело его в безоговорочные лидеры с большим отрывом от ближайших конкурентов, но и позволило достичь уровня, характерного для маленьких городских малолитражек. В своем классе он опередил Skoda Octavia Combi с показателем 52,5 цента за км, а на третьем месте Citrоеn С5 с расходом 60,6 цента за км.

При общем пробеге в 75 тыс. км за пять лет экономия в 18,4 цента на каждом километре по сравнению с моделью, занявшей второе место, превращается в солидную сумму в 13 800 евро (1,3 млн рублей) в кошельке покупателя.

Для сравнения: среди городских автомобилей лидирует Dacia Spring с 35,4 цента, Sandero в категории субкомпактных автомобилей – на полцента меньше, Jogger (42,9 цента) в классе компактных автомобилей и Duster (44,4 цента) в категории компактных кроссоверов.

Показатель был рассчитан на основе комплексного анализа всех статей затрат, включая амортизацию, топливо, обслуживание, шины, страховку и налоги.

Эти усредненные расчеты экспертов клуба предполагают, что новый автомобиль будет эксплуатироваться пять лет и проедет за это время 75 тыс. километров, что соответствует годовому пробегу в 15 тыс. километров.