В зону СВО отправили конфискованные у пьяных водителей автомобили

В Ирбите сотрудники Госавтоинспекции конфисковали транспортные средства у жителей, неоднократно управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ГИБДД.

По решениям судов все автомобили были направлены в зону специальной военной операции.

«Всего по материалам, подготовленным сотрудниками Госавтоинспекции, в Ирбите конфисковано шестнадцать транспортных средств», – говорится в сообщении.

Перед передачей транспортные средства прошли техническую проверку и подготовку для дальнейшей эксплуатации. Передача прошла с участием представителей Центрального военного округа и Управления Росимущества по Свердловской области.

В ГИБДД уточнили, что конфискация автомобиля осуществляется исключительно в случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.

