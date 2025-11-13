Китай меняет правила запуска автомобилей

Китай вводит новый режим «спокойствия» для всех новых автомобилей. Теперь даже самый обычный семейный автомобиль может ускоряться с места с такой же стремительностью, как и суперкар. Но в Китае задумали обновить стандарт для транспортных средств.

© Quto.ru

По новым правилам, каждый легковой автомобиль после своего включения должен будет по умолчанию активировать специальный режим, который предусматривает разгон с нуля до 100 километров в час в пределах не менее 5 секунд. Только после того, как водитель выберет более динамичную программу через меню управления, машина сможет заработать «на полную».

Эта инициатива является частью масштабного плана по повышению уровня безопасности на дорогах. Она направлена на замену действующего стандарта под названием GB 7258-2017, в котором подобных ограничений не существовало.

Предполагается, что данный «режим спокойствия» будет работать по тому же принципу, что и существующая экономичная настройка «Eco» во многих электромобилях — его работа будет обеспечиваться исключительно программным кодом. Важно отметить, что правило затронет все легковые автомобили в Китае, независимо от того, оснащены они ДВС или электрической силовой установкой. Однако в большей степени такое ограничение касается электромобилей, известных своей динамикой.

Такие рекордсмены разгона, как Xiaomi SU7 Ultra, который достигает отметки в 100 километров в час за 1,98 секунды, Zeekr 001 FR (2,02 секунды), Tesla Model S Plaid (2,1 секунды) и BYD Yangwang U9 (2,36 секунды), после запуска двигателя будут временно ограничены в своих возможностях, пока водитель не сменит режим.

Параллельно рассматривается ещё один важный документ, в котором речь идёт о легковых машинах длиной от 6 метров и более. Теперь они должны быть оснащены специальной системой оповещения, которая будет подавать водителю визуальные или звуковые сигналы в случае, если скорость транспортного средства превысит установленный порог в 100 километров в час. Отмечается, что большинство современных внедорожников и минивэнов не дотягивают до такой длины, но некоторые модели удлинённых лимузинов попадают под это требование.