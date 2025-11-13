Дебют новой модификации коммерческой модели Kia пройдет на следующей неделе

Дебют новой модификации коммерческой модели корейской марки пройдёт на следующей неделе, 18 ноября, в рамках выставки Solutrans-2025.

Kia представила среднеразмерный вэн PV5 в статусе концепта в начале 2024 года в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Серийные варианты полностью электрических минивэна и фургона PV5 дебютировали в конце февраля 2025-го. Отметим, пассажирская и грузовая версии электровэна корейской марки составляют конкуренцию Volkswagen ID.Buzz и ID.Buzz Cargo.

Теперь корейский производитель подготовил шасси Kia PV5, презентация этой модификации коммерческой модели пройдёт 18 ноября в Лионе (Франция) в рамках выставки Solutrans-2025. В компании отметили, что намерены «переосмыслить сегмент легких коммерческих автомобилей, представив линейку полностью электрических PBV (Platform Beyond Vehicle)», а также «новые решения, адаптированные для бизнеса и автопарка клиентов в Европе».

Корейцы сопроводили анонс единственным тизером шасси Kia PV5. Судя по затемнённому изображению, у новинки будет платформа, на которую можно будет установить самые разные надстройки в зависимости от коммерческих задач, которые должен будет решать такой «электрогрузовик».

Оформление передней части, вероятно, окажется таким же, как у уже представленных минивэна и фургона Kia PV5. В этом случае у новинки будет пара вертикальных изогнутых линий дневных ходовых огней, при этом основные блоки фар расположат ниже, над воздухозаборником, который обрамлён массивной рамкой.

Скорее всего, лючок, за которым спрятан порт для зарядки тяговой батареи, у «зелёного» грузовика будет расположен по центру между фарами. Вероятно, шасси Kia PV5 получил пластиковые накладки в нижней части переднего бампера, а также «оквадраченные» передние колёсные арки. Кабина, судя по тизеру, либо одинарная, либо полуторная.

Салон грузовика, вероятно, будет таким же, как у фургона и минивэна. В этом случае перед водителем будет слегка «сплюснутый» руль и семидюймовый дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов. По центру передней панели, скорее всего, разместят тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,9 дюйма.

В основе всех версий семейства Kia PV5 лежит платформа E-GMP.S с 400-вольтовой архитектурой. Официальная информация о технике новинки появится позже. Для фургона и минивэна предусмотрен единственный 163-сильный электромотор, расположенный на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 250 Нм. Гамма тяговых батарей включает в себя версии ёмкостью 43,3, 51,5 и 71,2 кВт*ч. Какой окажется дальнобойность на одной зарядке у новой модификации, станет известно позже.