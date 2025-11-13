Власти Долгопрудного сократили число платных парковок в городе

В подмосковном Долгопрудном сократили число платных парковок после жалоб горожан. Они оказались озадачены и не очень довольны информацией о скором появлении в городе 16 новых платных парковочных зон. Особенно жителей города волновало то, что часть парковок могла располагаться рядом с поликлиниками и учебными заведениями.

© Quto.ru

В результате было принято решение сохранить бесплатными для автомобилистов места для стоянки около объектов социальной сферы. На сегодняшний день окончательный список включает только 10 адресов вместо первоначальных 16.

Плата за парковку будет взиматься по обе стороны улицы Я. Гунина; в районе дома 9/4 на Первомайской; дома 4 и 2/10 на Циолковского; на площади Собина, дом 3, рядом с городской администрацией; в районе улицы Парковая, дом 1; дома 25 и 27 на Академика Лаврентьева; дома 2 и 9Б на Спортивной, а также на проспекте Пацаева, дом 7, корпус 11.

Новый режим планируют ввести в действие в середине декабря. Стоимость одного часа нахождения автомобиля на любой из этих парковок составит 50 рублей. Оплатить место можно будет, отсканировав QR-код или воспользовавшись специальным приложением на телефоне.

Ожидается, что к концу 2025 года общее количество платных парковочных мест в Подмосковье достигнет 10 тысяч. А в 2026 году их число и вовсе планируют увеличить в три раза.