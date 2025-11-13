Росстат сообщил о снижении цен на бензин после продолжительного роста

Средняя цена бензина на российских АЗС на неделе с 6 по 10 ноября снизилась на 0,2% и составила 65,34 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные, представленные 12 ноября на сайте Росстата.

В прошлый раз средняя стоимость бензина по итогам недели снижалась в марте 2024 года.

Дизельное топливо на отчетной неделе выросло в цене на 0,2%, до 74,56 рубля за литр.

За период с 6 по 10 ноября автомобильный бензин подешевел в 36 субъектах РФ, причем наиболее существенно — в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2,0%) областях.

В Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,2%, а в Москве они практически не изменились.

Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо оценивается на основании данных еженедельного мониторинга цен, осуществляемого более чем в 1800 АЗС, расположенных в 279 обследуемых городах РФ.