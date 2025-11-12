В Москве на участке МКАД закрыли движение

Движение автомобильного транспорта закрыли в Москве на МКАД в районе Ленинского проспекта.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение закрыто на МКАД в районе Ленинского проспекта в оба направления. Будьте внимательны", - говорится в сообщении.

Ранее движение перекрывали на Смоленской набережной, Пресненской набережной, улицах 1905 года, Рочдельская, Николаева, Знаменка, Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной.