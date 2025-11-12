Перечислены регионы-лидеры по установке ЭЗС
По данным на октябрь 2025 года, по всей стране для общего пользования было доступно около 6,5 тысяч таких станций. Но аналитики отмечают неравномерность не только их количества в регионах, но и технических показателей.
Так, часть ЭЗС представляют собой «быстрые» зарядки, чья мощность превышает 22 киловатт, что позволяет значительно сократить время пополнения батареи. Другие же относятся к категории «медленных», с мощностью до 22 киловатт.
Однозначным лидером по развитию инфраструктуры для «электричек» остаётся Москва, где работает 828 городских зарядных устройств. На втором месте закономерно разместилась Московская область с результатом в 761 станцию. На третьей строчке, хоть и с существенным отставанием, находится Краснодарский край, где владельцы экологичных машин могут воспользоваться 414 точками для подзарядки.
Санкт-Петербург с 392 ЭЗС находится на четвёртой позиции. Далее в рейтинге следует группа из Приволжского федерального округа — Татарстан (246 станций), Башкортостан (183) и Нижегородская область (179). Замыкают «десятку» Сахалинская область (173), Красноярский край (163) и Новосибирская область (144).