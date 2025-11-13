Флагманский гибридный кроссовер IM LS9 выходит на рынок в двух версиях

Компания IM Motors, контролируемая китайским государственным автоконцерном SAIC, запустила в продажу большой трёхрядный кроссовер LS9. Он оснащается plug-in гибридной силовой установкой с 800-вольтовой электрической архитектурой, полный привод и пневмоподвеска есть уже в «базе».

IM Motors вывела на рынок кроссовер LS9 очень оперативно: 28 октября были опубликованы первые официальные фотографии, 4 ноября начались предварительные продажи, а сегодня состоялась полноценная премьера и объявлены розничные цены. Такая поспешность объясняется тем, что IM Motors хочет успеть снять сливки с моды на больше люксовые гибридные кроссоверы типа EREV, притом что конкуренция в этом сегменте уже такая, что не протолкнуться.

Будучи самым крутым брендом в обойме SAIC, компания IM Motors постаралась обеспечить своему флагманскому кроссоверу достойный дизайн и достойную технику. Платформа собственной разработки рассчитана на 800 В и быструю зарядку. В стандартное оснащение входят полноуправляемое шасси и полностью независимая адаптивная двухкамерная пневмоподвеска: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Также в стандартное оснащение входят лидар над лобовым стеклом и очень богатый набор разнообразных электронных ассистентов водителя. Габаритная длина IM LS9 — 5279 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1806 мм, колёсная база — 3160 мм. Штатные колёса — 20-, 21- либо 22-дюймовые.

Салон IM LS9 имеет посадочную формулу 2+2+2, кресла первых двух рядов напичканы всевозможными удобствами и могут трансформироваться в кровати. Под потолком имеется выдвижной 21,5-дюймовый киноэкран для пассажиров, а на полу между передними креслами — холодильник объёмом 12,3 л. Объём багажника при всех задействованных местах — 372 л, при сложенной галёрке — 1030 л. Стандартная аудиосистема насчитывает 21 динамик, за доплату предлагается элитарная «музыка» от Bang & Olufsen мощностью 3472 Вт (25 динамиков). В переднюю панель встроены три экрана: приборный и мультимедийный объединены в 27,1-дюймовое табло, а переднему пассажиру положен собственный 15,6-дюймовый развлекательный экран.

Силовая установка типа EREV означает, что ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. В роли ДВС на IM LS9 выступает 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью 155 л.с. Колёса вращают два электромотора — передний и задний. На младшей версии кроссовера 52 Ultra передний электромотор выдаёт 150 кВт и 240 Нм, на старшей версии 66 Ultra — 160 кВт и 240 Нм, задний электромотор в обоих случаях выдаёт 230 кВт и 430 Нм. Ёмкость тяговой батареи на версии 52 Ultra — 52 кВт·ч, на версии 66 Ultra — 66 кВт·ч.

Максимальная совокупная отдача силовой установки версии 52 Ultra — 380 кВт (517 л.с.) и 670 Нм, версии 66 Ultra — 390 кВт (530 л.с.) и 670 Нм. Обе версии набирают первую «сотню» за 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. IM LS9 52 Ultra способен проехать на одной зарядке без включения бензинового двигателя 320 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) — 1454 км, соответствующие показатели версии 66 Ultra составляют 402 и 1508 км. Снаряженная масса версии 52 Ultra — 2670 кг, версии 66 Ultra — 2695 кг.

IM LS9 52 Ultra стоит в Китае от 322 800 юаней (3,68 млн рублей в переводе по текущему курсу), IM LS9 66 Ultra — от 352 800 юаней (4,03 млн юаней), отгрузки заказанных машин клиентам начнутся в конце текущего месяца. Для сравнения скажем, что близкий по размерам AITO M9 стоит в Китае от 479 800 юаней (5,48 млн рублей), Zeekr 9X — от 465 900 юаней (5,31 млн рублей), Li L9 — от 409 800 юаней (4,68 млн рублей). Но есть и более доступные варианты — например, Lynk & Co 900 по цене от 309 900 юаней (3,54 млн рублей).