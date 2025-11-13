Забытый всеми Porsche 911 Targa оказался уникальной находкой

Porsche 911 Targa на 31 год стал домом для белок, но теперь готов к обновлению. На протяжении многих лет компания Porsche с гордостью заявляет, что более 70% всех выпущенных ею автомобилей до сих пор на ходу. Но нашёлся один экземпляр, который в эту статистику долгое время не входил. Судьба этого спорткара сложилась необычно.

Классический 911 Targa в буквальном смысле был «позабыт и позаброшен». Все эти годы он медленно разрушался в штате Айдахо. Эту уникальную машину обнаружил и решил спасти Маркос Марзука. Он поделился с изданием Carscoops, что ржавеющий Porsche почти 31 год находился в нескольких минутах ходьбы от его работы.

Когда автомобиль наконец перешёл к нему, открылась печальная картина. Porsche 1970 года выпуска был почти наполовину засыпан хвоей, а местные белки устроили в его салоне кладовую для своих запасов. Но это только усилило желание Маркоса вернуть автомобилю его реальный облик и жизнь.

Его отбуксировали и впервые за годы забвения тщательно вымыли, после чего выяснилось, что его состояние гораздо лучше, чем можно было предположить.

Первым владельцем этого Porsche, проданного через дилерский центр Васека Полака в Калифорнии, был человек, который активно путешествовал на машине по западным штатам США и Канаде, включая поездки по сложному перевалу Трейл-Крик-Саммит. За свою жизнь спорткар преодолел 101 тысячу миль (около 163 тысяч километров). Самое удивительное, что в автомобиле до сих пор стоит «родной» двухлитровый шестицилиндровый оппозитный двигатель.

Нынешний владелец не собирается делать из модели музейный экспонат. Его цель — воссоздать автомобиль, у которого будет крепкий кузов и идеально работающая ходовая часть. Марзука надеется, что к Новому году Porsche снова сможет самостоятельно ездить.

Первым делом он планирует заменить проржавевшие элементы подвески в передней части, а затем перейти к ревизии мотора. Выяснилось, что коленчатый вал двигателя до сих пор проворачивается вручную, однако сцепление оказалось полностью заклинившим.

Модель 911 Targa была впервые представлена в 1965 году. Она заняла место между открытым кабриолетом и закрытым купе, предложив автолюбителям уникальный стиль и повышенную безопасность благодаря характерной дуге из нержавеющей стали и съёмной панели крыши.