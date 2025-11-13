В Тюменской области число авто дороже 10 млн рублей выросло на 34%

В регионе за прошлый год число авто стоимостью больше 10 млн рублей возросло на 34% – до 105. Такие модели облагаются налогом на роскошь, общая начисленная сумма которого составила порядка 20,7 млн рублей. Об этом журналистам сообщили аналитики FinExpertiza.

Увеличение люксового автопарка наблюдается и в целом по стране. Эксперты связывают тренд с восстановлением потребительской активности и ростом доходов части жителей, пишет РБК Тюмень.

В целом доля «автороскоши» в регионе остается небольшой относительно соседей в УрФО. Лидером по числу премиальных авто в округе стала Свердловская область – 878 штук. Здесь за год прирост составил +27%, а совокупные начисления по транспортному налогу – 97,8 млн рублей. В Челябинской области зарегистрировано 173 автомобиля люкс-класса (+37%), в Курганской области – 50 машин (+72%). В Югре числится 155 автомобилей (+30%), а на Ямале – 96 автомобилей (+28%).

По данным FinExpertiza, в прошлом году количество премиальных авто в РФ увеличилось на треть – до 32,5 тысяч штук. Это рекордный показатель за последние пять лет. С 2019 по 2024 годы парк люксовых авто в стране вырос вчетверо – с 8,1 до 32,5 тысяч. Совокупная сумма начисленного налога на такие автомобили возросла на 27%.

«Рост числа премиальных автомобилей на треть в 2024 году связан с несколькими факторами. Среди них можно выделить повышение уровня доходов потенциальных покупателей, расширение перечня доступных комплектаций и появление новых брендов, включая китайские. Определенное влияние могли оказать активизация покупок в преддверии повышения утильсбора, а также рост предложения на вторичном рынке и развитие программ trade-in», – приводит издание слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой.

Правительственный перечень премиальных авто стоимостью от 10 млн рублей на 2024 год практически полностью продублировал список 2023 года. Доля повторяющихся моделей составила 87%, на новые позиции пришлось только 13% списка.

По оценке аналитиков, транспортный налог на люксовые автомобили обеспечивает до 43% всех поступлений от этого налога в стране. При этом региональные различия в ставках остаются значительными – за один и тот же автомобиль владельцы могут заплатить от 88 до почти 300 тысяч рублей в год.

Напомним, в Тюменской области с января по август средняя стоимость нового автомобиля премиум-класса выросла с 5,6 до 6,5 млн рублей, увеличившись на 15%. При этом в целом по стране рост составил 7,8% – с 5,9 до 6,5 млн рублей.