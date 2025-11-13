Импорт авто в Россию из Китая рухнул: впереди идут Мексика и ОАЭ

Россия потеряла статус крупнейшего импортера китайских легковых автомобилей, следует из данных Китайской ассоциации производителей легковых машин за январь-сентябрь 2025 года.

По итогам девяти месяцев первое место заняла Мексика, которая ввезла 410 739 автомобилей, приводят данные "Китайские автомобили".

На второй позиции расположились ОАЭ с объемом 367 796 машин. Россия, еще недавно возглавлявшая мировой рейтинг, опустилась на третью строчку, импортировав 357 708 транспортных средств.

В десятку крупнейших импортеров китайских автомобилей также вошли Бельгия, Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Бразилия, Филиппины. Замыкает топ-10 Казахстан, закупивший 147 404 автомобиля.

Отметим, что Россия на протяжении года периодически теряла статус лидера по импорту китайских авто. Так, например, в два раза поставки упали за январь и февраль, аналогичная ситуация продолжилась и весной: эксперты связывали ее с введением утильсбора.