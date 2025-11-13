Объем ввоза иномарок через Приморье вырос в 4 раза в ноябре

В период с 1 по 11 ноября через автомобильные пункты пропуска Дальнего Востока в Россию ввезли 5 230 автомобилей — это почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении таможенного управления Приморского края, на которое обратил внимание Quto.ru.

© Quto.ru

«С начала ноября 2025 года через автомобильные пункты пропуска Приморского края в Россию прибыл 951 автовоз (5230 автомобилей), что почти в 4 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Несмотря на рост грузопотока, таможенники оформляют все транспортные средства в установленные сроки и продолжают держать ситуацию на контроле», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что за тот же период подано 3 937 таможенных деклараций, а выпущено 3 860 единиц транспорта, из них за последние сутки — 499 машин. К слову, это на 14% больше, чем за весь ноябрь 2024 года.

Чтобы ускорить процесс оформления автомобилей, а также быстрее освобождать площадки для других транспортных средств, ожидающих оформления, таможенники рекомендуют владельцам заранее вносить средства на лицевые счета. Граждане могут сделать это через банкоматы, либо личные кабинеты и мобильные приложения своих банков.