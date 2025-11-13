Немецкие и японские автогиганты окончательно ушли из России

Ряд иностранных автоконцернов, покинувших российский рынок, уже не вернется на него, по мнению экспертов. Речь идет о компаниях, которые не просто приостановили деятельность, а совершили полный и формальный уход, распродав активы и производственные мощности.

«Mercedes-Benz полностью продал свою дистрибуцию. Немцы обрубили все концы. У них остается право обратного выкупа с опционом, но вряд ли они по этому пути захотят идти. И сомневаюсь, что у них получится, даже при возникновении такого желания. Есть второй бренд – Mazda. У них уже истек период, когда они имели право выкупить свой завод во Владивостоке. Это говорит о том, что они также не планируют возвращаться», – отметил директор департамента продаж новых автомобилей компании Николай Иванов в интервью «Российской газете».

Эксперт также прокомментировал ситуацию вокруг Toyota, опровергнув слухи о ее возможном возвращении. По его словам, несмотря на активные обсуждения в СМИ, никаких изменений не произошло. Завод бренда в Шушарах будет перепрофилирован для выпуска автомобилей другой марки.

