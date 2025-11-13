Юрист объяснил, что заплатит за повреждения машин на парковке

Юрист объяснил, кто заплатит за ущерб машин на парковке. Если автомобиль получил повреждения во время стоянки из-за падения посторонних предметов, как в Красногорске при демонтаже комплекса «Снежком», а владелец оформил полис каско, компенсацию выплатит страховая компания. В остальных случаях автомобилисту придётся доказывать вину ответственных компаний или ведомств.
«Случай в Красногорске, где при обрушении колонны были повреждены десятки машин — наглядный пример того, насколько непредсказуемыми могут быть риски. Иногда ущерб наносят самые неожиданные обстоятельства: от падения деревьев и элементов зданий до последствий сильного ветра или обрушений конструкций», — сообщил глава центра розничных убытков «Сберстрахования» Егор Лысой.
Он отметил, что самый простой способ быть полностью спокойным за сохранность своего автомобиля — оформить полис каско, который защищает машину не только в случае ДТП, но также при непредвиденных обстоятельствах. В этом случае достаточно уведомить об инциденте свою страховую компанию, менеджеры которой подскажут дальнейшие действия и помогут составить обращение.
В этом случае важно зафиксировать все повреждения на фото и видео с разных ракурсов, не убирать обломки до приезда полиции, а составленные правоохранителями документы предъявить страховщикам.
«В случаях, когда каско нет, владелец также может претендовать на компенсацию, если удастся доказать, что автомобиль пострадал по вине собственника здания или организации, ответственной за его содержание. Такие случаи, как правило, рассматриваются в судебном порядке — потребуется подтвердить, что автомобиль был припаркован по правилам, а повреждения возникли из-за ненадлежащего состояния территории или конструкций», — заключил Лысой.