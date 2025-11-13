Юрист объяснил, что заплатит за повреждения машин на парковке

Юрист объяснил, кто заплатит за ущерб машин на парковке. Если автомобиль получил повреждения во время стоянки из-за падения посторонних предметов, как в Красногорске при демонтаже комплекса «Снежком», а владелец оформил полис каско, компенсацию выплатит страховая компания. В остальных случаях автомобилисту придётся доказывать вину ответственных компаний или ведомств.

© Quto.ru

«Случай в Красногорске, где при обрушении колонны были повреждены десятки машин — наглядный пример того, насколько непредсказуемыми могут быть риски. Иногда ущерб наносят самые неожиданные обстоятельства: от падения деревьев и элементов зданий до последствий сильного ветра или обрушений конструкций», — сообщил глава центра розничных убытков «Сберстрахования» Егор Лысой.

Он отметил, что самый простой способ быть полностью спокойным за сохранность своего автомобиля — оформить полис каско, который защищает машину не только в случае ДТП, но также при непредвиденных обстоятельствах. В этом случае достаточно уведомить об инциденте свою страховую компанию, менеджеры которой подскажут дальнейшие действия и помогут составить обращение.

В этом случае важно зафиксировать все повреждения на фото и видео с разных ракурсов, не убирать обломки до приезда полиции, а составленные правоохранителями документы предъявить страховщикам.