На базе "Гранты" создали передвижной магазин для деревень и сел

Автолавка от «АТС-Авто» на базе фургона ВИС будет представлена до конца года

Тольяттинская компания «АТС-Авто» представит автолавку для труднодоступных районов до конца текущего года, сообщил гендиректор компании Алексей Сучков.

По его словам, идея автолавки позаимствована у коллег из Белоруссии, где подобные автомобили функционируют в рамках масштабного госпроекта, обеспечивая граждан продуктами питания в деревнях и селах. Белорусская автолавка реализована на базе фургонов класса ГАЗели, у нас же решили создать более легкий и простой вариант. За основу машины взят фургон ВИС на базе Lada Granta.

Удлиненная база, усиленная подвеска с пневмоэлементами и блоком управления из салона, доработанная трансмиссия и битопливный двигатель (бензин/метан) – таков общий характер доработок, сообщала в июне «Российская газета».

Но тогда речь шла о единичном экземпляре для частного клиента, теперь же в компании собираются предложить рынку серийный продукт. На первом этапе объем выпуска может составить как минимум несколько сотен экземпляров – если будут заказы. На представленных фото – предсерийная машина, а автолавку в окончательном виде, в полной комплектации и со всеми характеристиками, покажут на презентации в ближайшее время.

Как думаете, будут у нас востребованы такие передвижные магазины?