Мотоциклистов попросили перестать ездить по Москве
Мотоциклистов попросили перестать ездить по Москве. В столичном департаменте транспорта напомнили водителям двухколёсного транспорта, что из-за погодных условий выезжать на дороги опасно, а также напомнили, что в случае аварии готовы бесплатно перевезти технику на спецстоянку.
Как заявил глава ведомства Максим Ликсутов, в 2025 году эвакуаторы «Московского паркинга» по заявкам экстренных служб бесплатно переместили 298 повреждённых байков с мест ДТП на безопасные участки.
Чиновник отметил, что мера позволяет избежать повторных происшествий, а также предотвращает возникновение заторов.
Тем не менее, мотоциклистам напомнили, что продолжать ездить уже опасно из-за неблагоприятных погодных условий.
«Водители, призываем вас быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения! Вы ответственны не только за себя, но и за жизни других людей», — заявил Ликсутов.