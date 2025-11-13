Мотоциклистов попросили перестать ездить по Москве. В столичном департаменте транспорта напомнили водителям двухколёсного транспорта, что из-за погодных условий выезжать на дороги опасно, а также напомнили, что в случае аварии готовы бесплатно перевезти технику на спецстоянку.

© Quto.ru

Как заявил глава ведомства Максим Ликсутов, в 2025 году эвакуаторы «Московского паркинга» по заявкам экстренных служб бесплатно переместили 298 повреждённых байков с мест ДТП на безопасные участки.

Чиновник отметил, что мера позволяет избежать повторных происшествий, а также предотвращает возникновение заторов.

Тем не менее, мотоциклистам напомнили, что продолжать ездить уже опасно из-за неблагоприятных погодных условий.