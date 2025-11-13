Chevrolet Sonic возвращается: теперь это кроссовер на базе Onix

Марка Chevrolet вновь показала свой новый бюджетный паркетник. Дебютным рынком для компакта станет Бразилия, затем модель наверняка появится и в других развивающихся странах. Предполагается, что технику кроссовер разделил с донорским хэтчем.

© Колеса.ру

Новый относительно недорогой паркетник Chevrolet впервые засветили летом текущего года. Серийный выпуск модели наладят в Бразилии, которая и станет дебютным рынком. Так вот теперь южноамериканское подразделение General Motors объявило имя новинки – Sonic. Напомним, в некоторых странах под этим названием прежде продавали компактные хэтчбек и седан, которые в России были известны как Chevrolet Aveo. Одновременно марка вновь показала паркетник на видео, пусть пока и в камуфляже.

В Chevrolet новый Sonic считают «купеобразным SUV». Но донором для модели стал хэтчбек Chevrolet Onix, так что на деле перед нами – просто кросс-версия этой пятидверки. Впрочем, дизайн у Sonic все же свой. Так, у паркетника двухэтажная головная оптика, а задние фонари сделали в виде узких полосок, состоящих из светодиодных штрихов. Еще, вероятно, заменили радиаторную решетку, бамперы и багажную дверь.

Интерьер пока не продемонстрировали. Скорее всего, как и у рестайлингового Оникса в богатых комплектациях, внутри установлены цифровая приборка и крупный тачскрин мультимедиа.

Размеры кроссовера Chevrolet Sonic еще не озвучены. Длина актуального бразильского хэтча Chevrolet Onix составляет 4169 мм, колесная база – 2551 мм. Объем багажника – 303 литра.

О технике паркетника тоже пока ни слова. Скорее всего, ее Sonic разделил с донорским хэтчбеком. Последний в Бразилии сегодня доступен с трехцилиндровым атмосферником 1.0 и турботройкой аналогичного объема, которые традиционно для этой страны «питаются» и бензином, и этанолом. Базовый мотор выдает 80 или 82 л.с. (бензин/этанол), он работает в паре с шестиступенчатой механикой. Отдача турбодвижка от типа топлива не зависит – 115,5 л.с., он сочетается как с 6МТ, так и с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод же у паркетника наверняка исключительно передний.

Больше подробностей о кроссовере Chevrolet Sonic обещают раскрыть в ближайшее время. Однако в продажу паркетник поступит лишь в следующем году. При этом ожидается, что машины бразильского производства будут поставлять и в другие развивающиеся страны. Главными конкурентами паркетника Sonic станут Volkswagen Nivus, Fiat Pulse и Renault Kardian.