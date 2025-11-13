Регистрации Audi в России показали рекордный рост

Продажи новых Audi в России выросли практически в два раза. За месяц на учёт в стране встало 774 новых автомобиля, что на 98,5% превышает прошлогодний показатель, когда было зарегистрировано только 390 машин. Динамика за десять месяцев года выглядит менее яркой, но все равно положительной.

© Quto.ru

С января по октябрь прирост составил 5%, а общее число новых Audi на российских дорогах достигло 2 813 единиц. При этом общий парк автомобилей этого бренда в стране на 1 июля этого года превышает 555 тысяч автомобилей, сообщил аналитик Сергей Целиков.

Безоговорочным лидером спроса в этом году стал среднеразмерный кроссовер Q5. На его долю пришлось 26% всех продаж. Вторую позицию уверенно занял флагманский внедорожник Q7, который выбрали 17% россиян. В первую «пятёрку» наиболее востребованных моделей также вошли компактный Q3 (12%), купеобразный Q8 (11%) и элегантный Audi A5 (6%).

При этом почти половина (49%) от всех новых Audi, реализованных в России с начала года, были произведены в Китае. Практически все остальные автомобили (47%) прибыли в нашу страну «прямым и окольными путями» из Германии.