США могут приватизировать узбекские автозаводы UzAuto Motors

В приватизации активов UzAuto Motors могут принять участие США. Компания UzAuto Motors носит статус лидера по производству автомобилей на территории Узбекистана. По итогам девяти месяцев 2025 года промышленная группа получила 2,7 трлн сумов чистой прибыли, что, правда, на 3,6% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями являются Cobalt (116 тыс., -1,4%), Damas (67,9 тыс., -3,1%), Tracker (34,2 тыс., +9,6%) и Onix (22,6 тыс. шт., -8,7%).

В апреле этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил подготовить продажу 99,7% государственной доли UzAuto Motors. К этому процессу должны быть привлечены международные консультанты, а в первом квартале 2026 года — состоятся публичные торги.

В начале ноября глава среднеазиатской страны посетил США: итогом этого визита стала «масштабная торгово-экономическая сделка». Так, по данным американского Госдепартамента, заокеанская сторона может стать участником приватизации активов UzAuto Motors.

