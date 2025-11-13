Почти семь тысяч перевозчиков в России оказались на грани банкротства

Около семи тысяч транспортных компаний в России сейчас находятся на стадии ликвидации или банкротства. Об этом стало известно из данных ассоциации «АвтоГрузЭкс» и компании ПЭК.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация наблюдается впервые за последние 17 лет. Специалисты не исключают, что к 2026 году количество фирм, прекративших деятельность, может значительно вырасти.

Власти уже взяли проблему под контроль. В Минтрансе заявили, что рассматривают меры поддержки бизнеса, включая отсрочку уплаты налогов, смягчение условий лизинга, обновление автопарков и развитие цифровых сервисов, передают «Известия».

Ранее стало известно, что владельцы легковых машин по всей стране начали получать штрафы до 600 тысяч рублей за нарушения, которые фактически совершили грузовые автомобили. Проблема появилась из-за использования дальнобойщиками номеров-дублеров, которые зарегистрированы на легковые авто. Отмечается, что мошенническая схема начала массово применяться после расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля и ужесточения штрафов за перевес.